G7 збирається обмежити ціну на російську нафту

Країни «Великої сімки» заявили, що планують запровадити обмеження ціни на світові закупівлі російської нафти, що має скоротити нафтові доходи РФ та послабити її можливість фінансувати війну проти України. Про це пише Економічна правда із посиланням на Bloomberg.

«Ми підтверджуємо наш спільний політичний намір завершити та запровадити комплексну заборону послуг, які дозволяють морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів російського походження в усьому світі», – йдеться у заяві міністрів фінансів G7.

У повідомленні вказано, що надання таких послуг буде дозволено, лише якщо нафта та нафтопродукти закуповуватимуться «за ціною або нижче (“цінова стеля”), визначеною широкою коаліцією країн, які дотримуються та впроваджують цінову межу».

План G7 фактично дозволить покупцям російської нафти за обмеженою ціною продовжувати отримувати критично важливі послуги, такі як фінансування та страхування танкерів.

Додамо, що за даними ЗМІ країни «Великої сімки» планують запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

Як писав Львівський портал, шостий пакет санкцій ЄС, у який увійшло ембарго на російську нафту, схвалили на початку літа. Поставки сирої нафти з рф Євросоюз припинить протягом шести місяців, а продуктів нафтопереробки – до кінця 2022 року.

Тим часом нещодавно стало відомо, що країни Південної Європи таємно проводять рекордні закупівлі російської нафти, щоб запастися перед набуттям чинності ембарго.

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