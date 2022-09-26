Батальйон «Сонечко» збирає гроші на бус

Воїни добровольчого спецпідрозділу «Сонечко» із Закарпаття збирають кошти на бус. Про це йдеться у Facebook батальйону.

Транспорт необхідний військовим для виконання завдань на фронті.

«Бус для розвідки! Товариство, для виконання певних завдань потрібно бус. Грузопасажирський або пасажирський», – йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що з 25 лютого батальйон брав активну участь у звільненні Київщині, боях за Ірпінь та Бучу. Зараз розвідгрупи працюють по всій лінії зіткнення на Харківському, Донецькому Запорізькому та Миколаївському напрямках

Раніше Львівський портал повідомляв, що воїни добровольчого спецпідрозділу «Сонечко» із Закарпаття під час успішної операції на Донеччині захопили російський танк Т-72 Б.

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