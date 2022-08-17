«Сонечки» затрофеїли рашистський Т-72 Б

Воїни добровольчого спецпідрозділу «Сонечко» із Закарпаття під час успішної операції на Донеччині захопили російський танк Т-72 Б, повідомляє ArmyInform.

За даними військових, ця бойова машина перебувала на ворожих позиціях у ролі передового опорного пункту.

«До панцерника були підведені лінії військового зв’язку, звідки відбувалось управління російським військовим підрозділом, що виконував завдання в цьому районі. Цікаво, що всі шляхи підступу до танка були просто всіяні розтяжками та хибними «секретами». Це свідчить, що рашисти нас дуже бояться, намагаються всіляко захиститись і приховати свої «консервні банки» у лісосмугах, – розповів командир «Сонечка» Руслан Каганець.

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