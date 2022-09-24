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На Запоріжжі та Херсонщині окупанти роздають повістки, – штаб

Ольга Денисяка

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На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей чоловікам призовного віку з російськими паспортами загарбники вручають повістки про мобілізацію. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 вересня.

На тимчасово захопленій та окупованій території України окупаційна влада проводить так звані «референдуми». У зв’язку з низьким відсотком відвідування «виборчих дільниць» працівники «виборчих комісій», в супроводі озброєних військовослужбовців збройних сил російської федерації, ведуть збір підписів місцевих жителів безпосередньо в місцях їх проживання.

В Запорізькій та Херсонській областях чоловікам призовного віку, що відмовились від українського громадянства та отримали паспорти російської федерації окупаційна влада розпочала вручення повісток про мобілізацію.

Військовослужбовці російських окупаційних військ продовжують чинити протиправні дії стосовно цивільного населення та займаються мародерством. Так, за наявною інформацією, в Мелітополі, так звані «кадирівці» захопили дилерський склад сільськогосподарської техніки та намагаються розпродати майно.

Нагадаємо, 23 вересня кремлівські маріонетки прозвітували про початок так званих «референдумів» у фейкових «Л/ДНР» та в окупованих Херсонській, Запорізькій областях України. Псевдоволевиявлення триватиме до 27 вересня, в той же день окупанти збираються оголосити попередні результати.

«Голосувати» людям пропонують адресно, тобто у них вдома, біля будинків, а в останній день – на «дільницях». Так вирішили зробити «з метою безпеки».

Згодом про завезену «масовку» на псевдореферендуми та озброєних військових на окупованих Херсонщині та Запоріжжі говорила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк та мер Мелітополя Іван Федоров. Також мелітопольців залякують вибухами у житловому будинку.

Російська пропаганда вже почала публікували відео, на яких окремі персони заявляють, що хочуть, аби «Україна увійшла у склад РФ», що вони «нарешті дочекались возз’єднання з Росією». Також намагаються продемонструвати черги з охочих «проголосувати» у Херсоні.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.

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