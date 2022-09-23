ЗСУ тиснуть на території, які Кремль вважає ключовими для досягнення своїх цілей, – британська розвідка

Ситуація на фронті є складно, проте українська армія на Донеччині зараз чинить тиск на території, які Росія вважає ключовими для досягнення своїх військових цілей. Про це йдеться в огляді британської розвідки, який 23 вересня оприлюднило Міноборони Великої Британії.

За даними британців, упродовж останніх трьох днів ЗСУ укріпили плацдарми на східному березі річки Оскіл у Харківській області. Хоча раніше Росія намагалась перетворити Оскіл в консолідовану лінію оборони після того, як вивела свої сили після успішного контрнаступу українських військових.

Зараз активні бої тривають на півдні Донецької області, де ЗСУ атакують у районі Лиману, який армія РФ захопила ще у травні.

«Ситуація на полі бою залишається складною, але Україна зараз чинить тиск на території, які Росія вважає важливими для досягнення своїх військових цілей», – йдеться в огляді.

Нагадаємо, саме деокупацію Лиману голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вважає важливою для початку звільнення Луганщини. При цьому тут ЗСУ вже мають певні успіхи, зокрема вдалося звільнити Білогорівку, а з Кремінної рашисти самі втекли. Щоправда, наші військові у саме місто ще не зайшли.

Зараз ЗСУ регулярно нищать позиції окупантів в Луганській області: 18-19 вересня розгромлено бази у Новоайдарі та Сватовому, а також у Кадіївці, 21 вересня – комендатуру у Сватовому. Під час атаки біля цього міста поранили російського генерал-майора Олега Цокова.

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