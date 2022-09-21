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У Сватовому розгромили окупаційну комендатуру, – Гайдай

Наталя Дуляба

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В тимчасово окупованому Сватовому, що на околиці Луганщини, розгромили штаб російський військових та склад боєприпасів. Попередньо відомо про 250 загиблих і поранених. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Facebook.

«Противник організував у Сватовому штаб та склад боєприпасів. Все злетіло у повітря. Попередньо 250 рашистів отримали статуси «200-й» та «300-й». Скоріш за все, в комендатурі знаходилися чеченці. Перевіряємо», – написав він.

Зазначимо, що Сватове розташоване поблизу межі з Харківською та Донецькою областями. Відстань до звільненого Ізюма – близько 80 км, до Сєвєродонецька – 50 км, приблизно стільки ж – до Лиману (Донеччина), в районі якого йдуть активні бої.

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Зауважимо, Сергій Гайдай вважає, що деокупація Луганської області розпочнеться після того, як українські військові звільнять Лиман, що на околиці Донеччини.

Після успішної деокупації Харківщини Сергій Гайдай 12 вересня заявив, що ЗСУ мають певні успіхи й на Луганщині, однак не став називати звільнені населені пункти, адже там триває зачистка територій.

13 вересня стало відомо, що російські війська покинули Кремінну, втім ЗСУ у саме місто ще не зайшли. Колаборанти і гауляйтери масово втікають до Росії. 19 вересня Сергій Гайдай повідомив про звільнення від окупантів та зачистку селища Білогорівка.

Зараз ЗСУ регулярно нищать позиції окупантів в Луганській області: 18-19 вересня розгромлено бази у Новоайдарі та Сватовому, а також у Кадіївці.

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