В Ізюмі знайшли вже понад 400 тіл загиблих, зокрема й дітей

На кладовищі в Ізюмі на Харківщині правоохоронці закінчують ексгумацію тіл загиблих під час російської окупації. Знайшли вже 427 людей. Про це повідомив перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв.

Так, станом на п’ятницю, 23 вересня, правоохоронці виявили на місці масового поховання в Ізюмі 427 тіл загиблих – 202 жінки, 189 чоловіків та п’ятеро дітей. Ще 11 тіл понівечені і наразі встановити стать неможливо. Серед загиблих знайшли 21 українського військового.

Під час візуального огляду на більшості тіл виявили ознаки насильницької смерті. Точні причини смерті можна буде визначити після додаткових досліджень.

У Нацполіції додають, що наразі встановили особи понад третини з виявлених тіл.

«Всі виявлені тіла спрямовуються для ретельного проведення судово-медичних досліджень. Уже призначено понад тисячу різних досліджень, які допоможуть встановити причини загибелі, а також можливих убивць», – зазначив Пантелєєв.

Окрім того, на території Харківщини, яка була в російській окупації, знайшли 18 місць, де росіяни катували українців. Зокрема у містах Куп’янськ, Ізюм, Балаклія, Вовчанськ, селах Козача Лопань, Шевченкове тощо.

Нагадаємо, на околиці Ізюма нарахували 445 поховань вбитих українців, в тому числі й братську могилу з бійцями ЗСУ. На тілах військових були кульові поранення, а руки були зв’язані позаду. Серед могил із цивільними була також ціла родина із п’ятьох осіб. У перший день ексгумації правоохоронці зафіксували, що на тілах українців були сліди від тортур.

Роботи з ексгумації похованих планують завершити до кінця 23 вересня, однак далі роботи продовжать на інших об’єктах. Зокрема вже виявили близько 3-5 місць поховань загиблих.

Голова райадміністрації Степан Масельський заявив, що жертвами російських окупантів у Ізюмському районі могли стати тисячі людей.