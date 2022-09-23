Окупанти обмінюють побутову техніку на особисті дані українців

На Запоріжжі окупанти обіцяють обміняти особисті дані місцевих мешканців, які планують використати на так званому референдумі, на побутову техніку. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворог намагається утримати ситуацію на тимчасово окупованих територіях під своїм контролем. У Херсоні посилюється адміністративно-поліцейський режим, здійснюється перевірка осель та психологічний тиск на місцевих жителів.

Активізувалась робота щодо підготовки та проведення так званого «референдуму» на тимчасово захоплених територіях України. Так, у населених пунктах Херсонської області, представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих «виборчих комісій».

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому «референдумі». Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі «активну участь місцевих мешканців у голосуванні».

На тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

Нагадаємо, 23 вересня кремлівські маріонетки прозвітували про початок так званих «референдумів» у фейкових «Л/ДНР» та в окупованих Херсонській, Запорізькій областях України. Псевдоволевиявлення триватиме до 27 вересня, в той же день окупанти збираються оголосити попередні результати.

«Голосувати» людям пропонують адресно, тобто у них вдома, біля будинків, а в останній день – на «дільницях». Так вирішили зробити «з метою безпеки».

Згодом про завезену «масовку» на псевдореферендуми та озброєних військових на окупованих Херсонщині та Запоріжжі говорила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк та мер Мелітополя Іван Федоров. Також мелітопольців залякують вибухами у житловому будинку.

Також Служба безпеки України встановила особи понад тисячі військовослужбовців РФ, яких окупанти планують залучити до організації «референдуму» на Запоріжжі.

Російська пропаганда вже почала публікували відео, на яких окремі персони заявляють, що хочуть, аби «Україна увійшла у склад РФ», що вони «нарешті дочекались возз’єднання з Росією». Також намагаються продемонструвати черги з охочих «проголосувати» у Херсоні.

Україна вкотре заявила, що жодних «референдумів» на своїх окупованих територіях не визнає і все одно продовжить деокупацію.

Ще в липні США попередили, що світ не визнає анексію Росією нових українських територій, а відповідь на це буде «швидкою та жорсткою, спільною зі союзниками й партнерами». Проведення псевдореферендум жорстко засудили й в Євросоюзі.