У Мелітополі росіяни підірвали своїх побратимів, аби звинуватити ЗСУ

На Центральному ринку тимчасово окупованого Мелітополя пролунав вибух, унаслідок якого загинули люди. Росіяни вже встигли звинуватити українських військових у теракті. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Так, у четвер, 22 вересня, пролунав вибух на Центральному ринку, де зазвичай велике скупчення людей. За попередніми даними Федорова, унаслідок цього загинули шестеро російських окупантів.

Мер міста також вважає, що вибух влаштували окупанти, аби напередодні «референдуму» звинуватити Україну в терорі.

«Страх, терор та ліквідація неугодних – три складові, які на окупованих територіях весь час демонструє Росія. І перед псевдореферендумом зачищення серед своїх посилюється», – зазначив він.

Згодом російські пропагандистські ЗМІ почали писати про нібито теракт, який влаштували українські військові.

Як повідомляв Львівський портал раніше, російські окупанти обстріляли залізницю в Харкові, де ще з березня знаходились холодильні камери з тілами їхніх же загиблих військових.

Нагадаємо, 19 вересня стало відомо, що так звані «громадські палати» «ЛНР» і «ДНР» звернулися до своїх ватажків Леоніда Пасічника та Дениса Пушиліна з ініціативою негайно провести референдум про визнання їх суб’єктами Російської Федерації.

Окупанти Херсонської області слідом за бойовиками Донецької та Луганської областей виступили за термінове проведення «референдуму» про вступ до РФ.

Згодом російська окупаційна влада призначила «референдуми» на захоплених регіонах на 23-27 вересня.