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Росіяни вдарили по рефрижераторах зі своїми загиблими у Харкові

Наталя Дуляба

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Російські окупанти обстріляли залізницю в Харкові, де ще з березня знаходились холодильні камери з тілами їхніх же загиблих військових. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

«Харків. Окупанти нанесли удар по залізниці, була пошкоджена інфраструктура та знищені рефрижератори з тілами російських солдат, які стояли там ще з березня», – йдеться у повідомленні.

Більше деталей про цей випадок наразі немає. Інформація встановлюється.

Як писав Львівський портал, тривалий час Росія не забирала тіла своїх загиблих військових, тож Україна змушена була їх тримати у спеціальних холодильних камерах.

Відомо, що сім’ям військових зс рф, які загинуть під час так званої «спецоперації» в Україні, російська влада обіцяє виплату грошових компенсацій. Однак існують непоодинокі випадки, коли люди не можуть отримати обіцяні кошти, бо їхні родичі числяться просто як безвісти зниклі.

У серпні, наприклад, російські окупанти на Донбасі «відзначились» тим, що спалювали своїх загиблих бійців разом із пошкодженою технікою. Також росіяни привезли в Україну свої пересувні крематорії, тому не виключено, що їх могли використовувати й для знищення тіл своїх же загиблих.

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Фото: СтратКом

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