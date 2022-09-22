САП знову відкрило провадження у справі «Роттердам+»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи «Роттердам+» як незаконну та необґрунтовану. Одночасно з цим у справі повністю змінили групу прокурорів через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування. Про це повідомляє пресслужба САП.

«Відповідні рішення прийнято за результатами вивчення матеріалів справи, ретельного дослідження висновків прокурорів під час закриття цього кримінального провадження та за наслідками проведення наради за участі прокурорів та детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснювали досудове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження.

Це означає, що подальші рішення у цій справі прийматиме вже оновлений склад прокурорів.

Як відомо, 3 березня 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику визначення прогнозної ОРЦ електроенергії «Роттердам+». У ній вартість енергетичного вугілля визначалася за такою формулою: середня ринкова ціна імпортного вугілля в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен за попередні 12 місяців плюс вартість його доставки. Формулу обіцяли застосувати для збільшення рівня енергобезпеки країни, але на ділі так і не зробили цього. Була задіяна схема підвищення тарифів і прогнозної ОРЦ на електроенергію, що передбачала імпортні поставки дефіцитного палива за світовими цінами, але дороге вугілля продовжували завозити з окупованої території та РФ.

За даними Слово і Діло, прокурор САП Денис Демків чотири рази закрив справу «Роттердам+».

Як відомо, за версією слідства, генеральний директор ДТЕК Мережі Іван Гелюх і ще один менеджер ДТЕК Борис Лісовий за попередньою домовленістю з ексголовою НКРЕКП Дмитром Вовком, колишнім членом Нацкомісії Володимиром Євдокімовим, заступником начальника управління енергоринку НКРЕКП Тарасом Ревенком і начальником відділу цього управління Володимиром Бутовським завчасно до ухвалення формули «Роттердам плюс» обговорювали можливість її впровадження. Спочатку формулу нібито планували застосувати лише на те вугілля, яке доставляють в Україну портами.

Проте кількість такого вугілля становила приблизно 130 тисяч тонн на рік із загального обсягу вугілля такої марки, яке використовують на ТЕС, в 25,5 млн тонн. Пізніше всі вищезгадані особи дійшли згоди застосовувати цю формулу на весь обсяг вугілля, що було запропоновано посадовцями НКРЕКП на засіданні 28 січня 2016 року. Вже 3 березня того ж року посадовці Нацкомісії після одержання дозволу з АМКУ забезпечили розгляду порядку денного, де було питання формули «Роттердам плюс», яку затвердили на тому засіданні. Попередня експертиза встановила нібито 18,87 млрд грн завданих збитків від впровадження НКРЕКП цієї формули, оскільки від неї отримала надприбутки група компаній ДТЕК Ріната Ахметова, яка займала частку в тепловій генерації в 70%-80%.

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