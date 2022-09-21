На базі рашистів в окупованому Новоайдарі сталась «бавовна»

В середу, 21 вересня, на базі російських окупантів у Новоайдарі, що на Луганщині, сталась «бавовна». Про це повідомило управління стратегічних комунікацій ЗСУ у своєму Telegram.

Деталей про цей випадок наразі мало. Відомо, що «бавовна» сталась у будівлі, де розміщувались самі рашисти і де вона обладнали свій склад боєприпасів.

«Новоайдар, 21 вересня. Куріння у невстановленому місці на складі боєприпасів та розташуванні живої силі кацапів. Привіт, мобілізація!», – кажуть у СтратКомі і натякають, що «бавовну» могли спровокувати й місцеві, які не хочуть, аби окупанти їх примусово мобілізували.

Зазначимо, селище Новоайдар розташоване фактично на околиці Луганщини, до кордону з РФ – близько 50 км, до Луганська – 40 км, в інший бік до Сєвєродонецька – менше 30 км.

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Зараз ЗСУ регулярно нищать позиції окупантів в Луганській області: 18-19 вересня розгромлено бази у Новоайдарі та Сватовому, а також у Кадіївці. Нещодавно у Сватовому розгромили штаб російський військових та склад боєприпасів. Попередньо відомо про 250 загиблих і поранених.

Нагадаємо, після успішної деокупації Харківщини очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай 12 вересня заявив, що ЗСУ мають певні успіхи й на Луганщині, однак не став називати звільнені населені пункти, адже там триває зачистка територій.

Він вважає, що деокупація Луганської області розпочнеться після того, як українські військові звільнять Лиман, що на околиці Донеччини.

13 вересня стало відомо, що російські війська покинули Кремінну, втім ЗСУ у саме місто ще не зайшли. Колаборанти і гауляйтери масово втікають до Росії. 19 вересня Сергій Гайдай повідомив про звільнення від окупантів та зачистку селища Білогорівка.

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