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Авіація ЗСУ завдала понад 300 ударів по ворожих позиціях

Анастасія Диняк

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Українські військові за добу 21 вересня знищили низку російської техніки та живої сили. Кремль шукають нові способи поповнювати втрати. Про це йдеться в зведенні Генштабу ЗСУ.

У середу, 21 вересня, для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони України завдала 32 удари по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 17 районів зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 10 позицій зенітних ракетних комплексів та одного складу з боєприпасами. Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили одну крилату ракету і 3 БпЛА ворога.

Також українські ракетні війська і артилерія завдали вогневого ураження по 22 об’єктах противника – зокрема по 7 пунктах управління різного рівня та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. В зону ураження потрапили склади боєприпасів, об’єкти ППО та понтонні переправи окупантів. Наразі загальні втрати ворога наразі уточнюються.

Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію. Разом з тим, продовжується проведення заходів так званої «внутрішньої самомобілізації».

У військах казачого товариства «всєвєлікого войска Донского» здійснюється підбір кандидатів для служби в Росгвардії. Кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їх підготовку на базі районних казачих товариств Краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

Нагадаємо, Владімір Путін виступив вранці 21 вересня із зверненням до росіян, у якому оголосив про введення часткової мобілізації у РФ, підтримав проведення псевдореферендумів щодо приєднання до Росії окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Після заяви Путіна міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Литва не може бути лише спостерігачем, коли в Росії триває військова мобілізація. Тому Литва перевела Сили швидкого реагування у стан підвищеної готовності.

Також міністр внутрішніх справ Вейко Коммусаар заявив, що Естонія не має підстав перешкоджати виїзду росіян за межі країни. Однак громадяни РФ, які брали участь у війні в Україні, не зможуть повернутися назад.

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