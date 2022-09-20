Оголошення мобілізації в Росії може зіграти на руку Україні, – ГУР

Представник української розвідки Вадим Скібіцький заявив, що молодь у Росії воювати не хоче, тому оголошення загальної мобілізації в РФ ще може зіграти на руку Україні. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

На думку Вадима Скібіцького, оголошення загальної мобілізації стане значним ударом по режиму Путіна. Це означатиме визнання, що Росія не змогла виконати всі поставленні завдання, що так звана «спеціальна операція» не досягла результату і те, що йде реальна війна.

«Росія розуміє, що для захоплення усієї території України, а це є основною метою, рано чи пізно необхідно буде залучати додаткові ресурси. Оголошення загальної мобілізації тільки буде на руку нам, тому що протестні настрої в Росії слабкі, але молодь йти воювати не хоче. Ми провели аналіз російського соціуму і бачимо, що в основному підтримують війну режиму Путіна люди, яким за 50 років, що не підуть воювати. Піде воювати молодь – 20-30 років. Тож саме оголошення загальної мобілізації буде індикатором, який покаже, наскільки російський народ готовий до продовження цієї кровопролитної війни», – розповів представник воєнної розвідки України.

Водночас Вадим Скібіцький підкреслив, що ЗСУ намагатимуться завдати окупантам таких втрат, аби Росія усвідомила, що подальші бойові дії стануть для неї крахом.

Як відомо, через суттєві втрати в російській армії і брак належної кількості охочих «добровольців» в Росії вирішили вербувати на війну в’язнів. Їм обіцяють амністію, зарплату як найманця приватної військової компанії та інші бонуси.

Раніше у мережі з’явилося відео, на якому наближений до Владіміра Путіна олігарх Євгєній Прігожин, що також організував так звану ПВК «Вагнер», особисто закликає російських в’язнів йти воювати проти України.

Напередодні Генштаб вже зафіксував прибуття в Україну 400 в’язнів із Тамбова. Ними посилять російські підрозділи, що вже воюють. Також завербованих російських засуджених звезли на Донеччину, де їх мають підготувати, перш ніж кинути на фронт.

Нагадаємо, що українська розвідка раніше пояснювала, що у ЗС РФ частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами, тому штат військових, здатних воювати, є обмеженим. Саме тому російська армія почала відчувати кадровий голод вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Загалом на війну проти України кремль може відправити до 350 тисяч військових.

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