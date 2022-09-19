В Україні виявили другого хворого на мавпячу віспу

В Україні офіційно зареєстрували другий випадок зараження мавпячою віспою. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Пацієнта госпіталізували декілька днів тому із підвищеною температурою, висипом на обличчі, руках та в ротовій порожнині. За словами самого хворого, висип у нього з’явився ще наприкінці серпня, однак за допомогою у стаціонар звернувся лише тепер. Офіційно діагноз «мавпяча віспа» підтвердили 19 вересня.

Медики закликають усіх, хто має схожі до віспи мавп симптоми, одразу звертатись по допомогу та самоізолюватись. Це важливо, щоб не наражати на небезпеку інших.

Зазначимо, що першого хворого на мавпячу віспу в Україні зареєстрували 15 вересня. Ні тоді, ні тепер у МОЗ не називають регіон, де підтвердили недугу, втім ці два випадки, як наголошують у міністерстві, за попередніми даними, не пов’язані.

Як підтверджують діагноз

Наприкінці липня в Україну як гуманітарну допомогу доставили ПЛР-тести, завдяки яким можна провести щонайменше 5000 досліджень для діагностики віспи мавп. Їх розподілили між регіонами, тому у МОЗ кажуть, що встановити діагноз можна у кожній області.

Зауважимо, віспа мавп – віспоподібне захворювання, що спричинюють віруси родини поксвірусів. Вона подібна до натуральної віспи, проте має меншу летальність та легші симптоми.

До 2022 року мавпяча віспа ширилась країнами Центральної та Західної Африки, наразі ж більш ніж половина всіх зареєстрованих випадків припадає на Південну та Північну Америку. Наприкінці липня в Європі зафіксували перші два летальні випадки, обидва – в Іспанії.

В кінці липня ВООЗ оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Симптоми

До основних симптомів віспи мавп належать:

гарячка,

головний біль,

міалгія (біль у м’язах),

біль в спині,

збільшені лімфатичні вузли,

озноб,

біль у горлі,

закладеність носа,

кашель,

висип у вигляді пухирців.

Іноді у людей спочатку з’являється висип, а потім – інші симптоми. Деякі можуть мати лише висип. Захворювання зазвичай триває від двох до чотирьох тижнів.

Висип у вигляді прищів або пухирів спершу з’являється на обличчі, всередині рота та на інших частинах тіла, наприклад, на руках, ногах, грудях, статевих органах або задньому проході. Висип проходить різні стадії до повного загоєння.

В одних людей мавпяча віспа може викликати легкі симптоми, в інших – серйозні наслідки із потребою лікування в умовах медичних закладів. Зазвичай у групу підвищеного ризику тяжкого перебігу входять вагітні, діти та люди з ослабленим імунітетом, імунодефіцитом.

Поширення

Віспа мавп може передаватись від людини до людини. Для цього потрібен прямий фізичний контакт з інфекційним висипом, струпами або біологічними рідинами організму хворої людини. Йдеться про спілкування з близької відстані, дихання, дотики, поцілунки, секс.

Захворювання може поширюватися з моменту появи симптомів до повного загоєння висипу та утворення свіжого шару шкіри.

Профілактика

Уникайте тісного контакту «шкіра до шкіри» з людьми, у яких є симптоми, схожі на віспу мавп.

Уникайте контакту з предметами та матеріалами, якими користувався хворий.

Регулярно мийте руки з милом або використовуйте дезінфекційний засіб на спиртовій основі. Особливо це варто робити перед їдою, після відвідування ванної кімнати та перед тим, як торкатися власного обличчя.

Дезінфікуйте та мийте поверхні, до яких зазвичай торкаєтесь у середовищах, де могли бути інфіковані люди.

Вакцинація

Наразі у світі є три вакцини проти віспи мавп, проте їхні виробництво та запаси є дуже обмежені. У деяких країнах вже проводять вакцинацію груп ризику, зважаючи на поширення захворювання. Раніше вакцинацію проти віспи мавп здійснювали лише в ендемічних для цієї інфекції країнах, тобто країнах Африки.

В Україні необхідності у вакцинації проти мавпячої віспи наразі немає. Окрім того, Всесвітня організація охорони здоров’я наразі теж не рекомендує масову вакцинацію.

Лікування

Зазвичай використовується симптоматичне лікування (знеболювальне, жарознижувальне).

Якщо ви підозрюєте у себе мавпячу віспу, то варто звернутись за медичною допомогою, використовуючи засоби протиепідемічного захисту (захисну маску, рукавички тощо), щоб не заразити інших.

Перебувати на самоізоляції треба, допоки всі виразки (пухирці) не покриються кіркою, струпи не відпадуть, а під ними не утвориться новий шар шкіри. Важливо, що йдеться також про ті виразки, які знаходяться всередині тіла, до прикладу, в роті.

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