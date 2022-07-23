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ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через поширення мавпячої віспи

Наталя Дуляба

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Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я. Про це пише Укрінформ із посиланням на ВВС.

Надзвичайну ситуацію оголосили за результатами другого засідання спеціального комітету ВООЗ, який займається мавпячою віспою. Таке рішення прийняли через ріст захворюваності в усьому світі, це є найвищий рівень тривоги, який може оголосити ВООЗ.

Нині подібні надзвичайні ситуації в галузі охорони здоров’я оголошені щодо пандемії коронавірусу та поширення поліомієліту.

За словами генерального директора Організації Тедроса Гебреїсуса, зараз 75 країн сповістили про більш як 16 тисяч випадків захворювання. Вже зареєстровано п’ять смертей.

Гебреїсус зазначив, що комітет із надзвичайних ситуацій не досяг єдиної позиції щодо того, чи слід класифікувати спалах мавпячої віспи як глобальну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я.

За його словами, досі мало зрозуміло про способи передачі інфекції, які дали їй змогу швидко поширитися у світі.

«За оцінкою ВООЗ, ризик зараження мавпячою віспою є помірним у всьому світі і в усіх регіонах, за винятком європейського, де ми оцінюємо його як високий», – додав він.

Гендиректор організації вважає, що оголошення надзвичайної ситуації допоможе прискорити розробку вакцин і реалізацію заходів боротьби з вірусом.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні офіційно наразі не реєстрували жодного випадку мавпячої віспи. Зате у Польщі першого хворого виявили у червні, до того хворобу вже зафіксували в росії.

Раніше мавпячу віспу вже зареєстрували у 10 країнах Європи, зокрема в Іспанії, Португалії, Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландів, Італії та Швеції.

Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної і Центральної Африки. Вона характеризується висипами на шкірі, слабкістю, лихоманкою тощо.

Хвороба поширюється нестрімко і зазвичай минає за 2-4 тижні.

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