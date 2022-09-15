В Україні підтвердили перший випадок мавпячої віспи

15 вересня в Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

За даними МОЗ, наразі пацієнт госпіталізований до медичного закладу для стаціонарного лікування, він має легкий перебіг хвороби.

Діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню, яке було проведено обласним Центром контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Зараз триває епідеміологічне розслідування вказаного випадку.

За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу мавп та не виїздив за кордон. Тим не менш, поява симптомів захворювання і попередні результати збору епідеміологічного анамнезу вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному з великих міст країни. Із симптомів захворювання у нього спостерігається підвищена температура, висип на тілі.

У МОЗ зазначили, що не називають область реєстрації випадку з метою збереження комфорту пацієнта.

Як повідомляв Львівський портал, раніше мавпячу віспу вже зареєстрували у 10 країнах Європи, зокрема в Іспанії, Португалії, Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландів, Італії та Швеції.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної і Центральної Африки. Вона характеризується висипами на шкірі, слабкістю, лихоманкою тощо.

Хвороба поширюється нестрімко і зазвичай минає за 2-4 тижні.

Перший летальний випадок мавпячої віспи у Європі відбувся у Іспанії.

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