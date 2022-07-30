В Європі зафіксували перший летальний випадок мавпячої віспи

Міністерство охорони здоров’я Іспанії підтвердило перший випадок смерті пацієнта з мавпячою віспою. Це перший випадок в Європі та другий – за межами Африки. Про це пише іспанське видання El Pais.

Так, у іспанській Валенсії зафіксували смерть чоловіка середнього віку через запалення головного мозку, пов’язане із інфекцією мавпячої віспи. Наразі в Іспанії виявили 4 298 випадків інфекції. Поміж зареєстрованих 3 750 інфікованих госпіталізували 120 людей.

Перший летальний випадок трапився у Бразилії. Від зараження помер 41-річний чоловік, що мав серйозні проблеми з імунітетом і проходив курс лікування раку.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні офіційно наразі не реєстрували жодного випадку мавпячої віспи. Зате у Польщі першого хворого виявили у червні, до того хворобу вже зафіксували в Росії.

Раніше мавпячу віспу вже зареєстрували у 10 країнах Європи, зокрема в Іспанії, Португалії, Німеччини, Бельгії, Франції, Нідерландів, Італії та Швеції.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах мавпячої віспи глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

Мавпяча віспа – інфекційне захворювання, яке притаманне регіонам Західної і Центральної Африки. Вона характеризується висипами на шкірі, слабкістю, лихоманкою тощо.

Хвороба поширюється нестрімко і зазвичай минає за 2-4 тижні.