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Ворожий удар по Краматорську: є поранені

Наталя Дуляба

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У суботу, 17 вересня, російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ. Наразі відомо про трьох поранених. про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко у своєму Facebook.

Ворожий удар прийшлося на приватний житловий сектор Краматорська. Є значні руйнування будинків. Попередньо відомо про трьох поранених, серед них – 15-річна дівчинка.

На місці працюють рятувальники, тому кількість постраждалих ще не остаточна.

Нагадаємо, що за понад пів року повномасштабної війни Росія випустила по Україні більше 3800 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ завдає по військовому об’єкту, решта 19 –влучають у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

Станом на початок вересня від обстрілів російських окупантів загинули понад 7000 мирних громадян України, ще 5500 українців дістали поранення.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні Росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

Зі свого боку Сили протиповітряної оборони України тепер збивають до 70% російських ракет.

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Фото: Facebook Олександра Гончаренка

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