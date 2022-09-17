Прокурори показали катівню окупантів у Козачій Лопані

Правоохоронці обстежили приміщення так званої «Народної міліції», яка діяла під час російської окупації в містечку Козача Лопань Харківської області, і зафіксували докази, що в підвалах там влаштували катівню. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генпрокурора України.

17 вересня прокурори провели огляд підвалів у будівлі так званої «Народної міліції» в смт Козача Лопань, де під час окупації катували місцевих мешканців.

Правоохоронці встановили, що під час окупації населеного пункту представники РФ створили псевдоправоохоронний орган. У підвалі «міліції» влаштували катівню, де піддавали тортурам цивільних.

На оприлюднених фото видно, що українців утримували в камерах із неналежними умовами, де замість ліжок на підлозі були або матраци, або шматки пінопласту.

Під час огляду вилучено документи, які підтверджують функціонування фейкового відділу поліції.

Також уже встановлено осіб, які в Козачій Лопані працювали на представників країни-агресора. Наразі вирішується питання про притягнення їх до кримінальної відповідальності за ч.7 ст.111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, на звільненій від російських окупантів Харківщині правоохоронці виявили десять катівень, де ворожі війська знущалися над місцевими мешканцями. Найбільше їх влаштували в Ізюмі. Тут українців незаконно утримували, допитували, били, в тому числі й електричним струмом.

Про тортури електричним струмом, побиття та випалювання хрестів на тілі засвідчив мешканець Куп’янська, якого катували рашисти.

Встановлено, що в катівнях на захоплених територіях України діяли російський ОМОН з міста Тольятті, ФСБ, підрозділи «Росгвардії» та військовослужбовці так званої «ЛНР».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.