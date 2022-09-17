На Херсонщині росіяни готують шляхи відступу, – Генштаб

В районі Каховської ГЕС російські окупанти затопили дев’ять залізничних вагонів для того, щоб в подальшому прокласти переправу. Про це йдеться у зведенні Генштабу, опублікованому 17 вересня.

Так, відомо, що російські військові затопили дев’ять залізничних вагонів у районі Каховської ГЕС. Зробили це вони для того, аби в подальшому прокласти переправу через Дніпро.

Таким чином, на думку Генштабу, окупанти готують собі шляхи відступу, адже ЗСУ успішно вивели з ладу всі мости й переправи через Дніпро. Через це рашисти залишились фактично заблоковані на правому березі.

Нагадаємо, напередодні росіяни вирішили ввести «режим посиленої безпеки», тож заборонили мешканцям деяких населених пунктів Херсонської області наближатись до переправ.

А за даними української розвідки, підрозділи окупантів в Херсонській області виявились відрізані від постачання води і їжі, тож почали втікати через Дніпро на вкрадених моторних човнах.

Як писав Львівський портал, контрнаступ ЗСУ на Херсонщині, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, йде повільніше, бо через рельєфні особливості цього регіону росіяни можуть займати дещо кращі оборонні позиції.

Незважаючи на це, українські військові встановили свій вогневий контроль майже над усією територією Херсонщини. Дотепер офіційно відомо про звільнення в цій області близько 500 кв км території, лінію фронту вдалося посунути від 4 до 12 км.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.