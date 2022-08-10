Іран навчає росіян керувати своїми безпілотниками, – CNN

В Ірані почали навчання для російських військовослужбовці, які є явною ознакою намірів Росії закуповувати БПЛА у Тегерану для подальшого їх використання у війні проти України. Про це пише американське ЗМІ CNN.

Так, за даними анонімного джерела, протягом кількох останніх тижнів до Ірану прибувають російські посадовці. Це відбувається у межах договору щодо передачі безпілотників з Ірану до РФ. Наразі росіяни, ймовірно, проходять навчання по використанню БПЛА.

Зазначимо, у червні на аеродромі Кашан у Тегерані Іран демонстрував Росії безпілотники Shahed-191 та Shahed-129, які є носіями високоточних ракет.

Вже в липні у Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати сотні бойових безпілотників.

«Наша інформація вказує на те, що іранський уряд готується в прискореному порядку надати Росії до декількох сотень безпілотників, включаючи БПЛА, здатних нести озброєння», – зазначив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заявив, що країна не продавала декілька сотень власних дронів Росії під час повномасштабної війни проти України.

Він додав, що позиція Ісламської Республіки Іран щодо війни з Україною є абсолютно чіткою і неодноразово офіційно заявлялася.

Окрім того, як повідомляв Львівський портал раніше, Росія планує запустити з казахстанського «Байконуру» супутник «Хайям» від імені Ірану. Це дасть змогу шпигувати за військовими об’єктами, зокрема на території України.

Космічне агентство Ірану запевнило, що Центр управління роботою супутника, станції передачі команд і супутникових даних супутника «Хайям» перебувають тільки на території країни та під його керівництвом.

Іран наголошує, що супутник «Хайям» належить країні та всі накази, пов’язані з його контролем і експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску, виконуватимуть іранські експерти.