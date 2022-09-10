Провал окупації Харківщини. ЗСУ очікує на масове падіння із вікон соратників Путіна

Ситуація навколо Балаклії, і взагалі на Харківському напрямку, дуже схожа на те, що сталося в Афганістані. Брехня про успіхи «рускава міра» у так-званих квазіруспубліках та дерибан коштів Кремля, які мали йти на посилення російських позицій на окупованих територіях України можуть призвести до хвилі нових загадкових смертей соратників президента РФ. Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

За даними ЗСУ, місцеві аборигени так званих «ЛДНР», які мали посилювати підтримку ідей «рускава міра» отримували чималі гроші з Москви, за що писали кураторам хороші звіти та «малювали» безпрограшні перспективи. Однак, коли настав час до реальних бойових дій, виявилося, що «армія» квазіреспублік вмотивована лише на папері.

За провал окупаційних військ на Харківському напрямку доведеться відповідати місцевим «царькам» та хваленим російським «фахівцям», які просто провалили ідеологічну роботу.

«Для тих, хто не в курсі: Балаклію «захищали» так звані «мобіки» (мобілізовані із окупованих територій Донбасу), які при вмотивованому наступі ЗСУ почали масово здалися в полон», – йдеться у повідомленні відомства.

У ЗСУ зауважують, що Росія використовує дві «армії» ЛДНРівців: одна дійсно ненавидить Україну і готова атакувати Київ хоч завтра, а друга – стадо бпранів у камуфляжі, натовп, який не має ні ідеології, ні умінь, ні бажання віддати своє життя заради Пасічника-Пушиліна (ватажків терористичних квазідержавних утворень «ДНР» та «ДНР»).

Також розвінчаний міф роспропаганди, який повинен був, прикрити російський генералітет і навіяти суспільству, що це не тільки армія Росії воює, а й у Москви велика підтримка у вигляді місцевої гопоти. Звучав цей наратив як так звані «союзні війська».

«Для Росії і фтарої армії світу начебто і безпрограшний варіант: успіхи на фронті є – це успіхи армії Росії, успіхів немає – це поразка «союзних військ»… Як би не звучало, але саме так це працює в інформаційному просторі, бо не всі вороги тотальні дебіли, як би нам з вами того не хотілося», – повідомляють в УСК ЗСУ.

Фактично корупція і тотальна крадіжка грошей, липові звіти та підлабузництво зіграли з Москвою злий жарт.

«За звітами, які приходили в Москву, у ЛДНР було 38–40 тис добре екіпірованих бійців, з безмежною мотивацією + можливість добрати з народу ще тисяч 50 тих, хто кидатиметься на танки голими руками, а за фактом… За фактом це м’ясо, а загальна кількість тих, хто реально можуть воювати – 40%, від ними очікуваного. Тобто мінімум половину грошей, які були виділені москвою на озброєння, навчання місцевих аборигенів військовим наукам, ідеологічній обробці, просто кралися. Вісім років поспіль. Привіт, до речі, товаришу Асланбеку Дудаєву, який біль відомий під вигаданим псевдо – Владислав Сурков, що є радником Путіна та ідеологом так званого проекту «Новоросія», – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ переконані, що провал Росії і її окупаційних військ на Харківському напрямку призведе до низки смертей та відставок, у тому числі в Москві.

«Ми чекаємо багато стрибків із вікон. А ви?», – йдеться у повідомленні управління ЗСУ.

Також повідомляється, що місцеве населення на окупованих територіях більше не вірить в постановочні обстріли мирних жителів сходу України росіянами, метою яких є розпалювання ненависті до ЗСУ.

«Навіть до найтупіших зомбі почало доходити, що коли вилітає та падає через 2 секунди, то це зовсім не ЗСУ стріляє», – додають і управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Нагадаємо, що 9 вересня стало відомо, що ЗСУ звільнили 30 населених пунктів на Харківщині та просунулися на 50 км. Спочатку президент Володимир Зеленський наголосив, що ще не час називати звільнені міста й села, але ввечері 8 вересня повідомив, що українські військові повернули під свій контроль Балаклію.

Крім того, захисники України покращили своє тактичне положення і просунулись на 2 км на Херсонському напрямку.

Фактично за тиждень, з 1 по 9 вересня, Збройні Сили деокупували від росіян понад 1000 кв км території України. Зауважимо, що на початку літа російська армія захопила майже 125 тисяч кв км, що становило 20% території України.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вперше прокоментував український наступ на окремих напрямках. Він заявив, що військові просуваються вперед, незважаючи на всі труднощі.

Станом на початок серпня в Україні деокупували 1054 населені пункти. Тому зараз, за приблизними підрахунками, звільнено 1074 міста і села.

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