РФ продовжує зближуватися з Китаєм, – NYT

Путін заявив, що найближчим часом планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та наголосив, що вважає КНР «стабільним та надійним партнером». Про це пише The New York Times.

Так, зустріч лідерів РФ і Китаю може статися вже найближчими днями – 15 та 16 вересня в Узбекистані, де проходитиме зустріч Шанхайської організації співробітництва. Окрім Китаю та Росії, до групи також входять Індія, Пакистан і чотири країни Центральної Азії.

У NYT зазначають, що офіційні особи Китаю не підтвердили відразу, що президент Сі Цзіньпін буде присутній на зустрічі. Натомість посол Росії в Китаї назвав це «першим повноцінним самітом лідерів під час пандемії».

За даними видання, у зв’язку з санкціями Заходу, Путін намагається направити російську економіку в напрямку Азії. Тому будь-яка зустріч з лідером Китаю наразі є надважливою для нього.

Зауважимо, КНР не підтримала Росію у повномасштабному вторгненню на територію України. Однак Пекін продовжує звинувачувати у війні США та називати їх «основним приводом» для конфлікту, чим транслює тези російської пропаганди.

Раніше повідомлялося, що Росія та Китай проведуть спільні військові навчання у яких також візьму участь Індія, Білорусь, Монголія та Таджикистан.

Окрім того, Путін заявив, що наразі обговорюється проєкт щодо будівництва трубопроводу до Китаю. Ним планують транспортувати природній газ, який раніше продавали в Європу.

«Наші китайські друзі – складні перемовники. Проте вони стабільні та надійні партнери, а ринок – грандіозний», – сказав він.

В свою чергу Кремль пропонує Китаю геополітичну підтримку. зокрема йдеться про ситуацію з Тайванем.

Що відбувається в Тайвані?

Спершу були повідомлення, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі має відвідати Тайвань у квітні, але візит відклали через інфікування коронавірусом. А нещодавно з’явилась інформація, що Пелосі планує поїздку на серпень.

2 серпня Пелосі таки прибула з візитом у тайванське місто Тайбей. Це перша поїздка високопосадовця США такого рангу до Тайваню за останні 25 років.

Китай вважає Тайвань своєю «невіддільною частиною» і попередив про «серйозні наслідки», якщо цей візит відбудеться. Президент США Джо Байден зазначав, що Пентагон проти поїздки Пелосі. А за даними CNN, спікерку намагаються переконати не їхати співробітники органів нацбезпеки США.

У відповідь на візит Ненсі Пелосі Китай оголосив про військові навчання навколо острову. Китай обрав шість основних районів навколо острова, на яких були зосереджені дії. Зокрема вони включали бойові стрільби в морі та повітрі.

8 серпня китайське військове командування анонсувало нові навчання поблизу Тайваню. Китайські військові відпрацьовуватимуть протичовнові та штурмові операції в морі.

Менш ніж за два тижні після візиту Ненсі Пелосі, який розлютив Китай, до Тайваню відправилася ще одна делегація з США. 14 серпня в аеропорту Суншань у Тайбеї приземлився урядовий літак США.

Делегація з п’яти членів на чолі з сенатором-демократом Едом Маркі від Массачусетсу мала зустрітися з високопоставленими лідерами Тайваню. Зокрема посадовці планували обговорити відносини США і Тайваню, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції.

Що сталося між Тайванем і Китаєм?

Китайська Народна Республіка (Китай) контролює материкову частину країни та два адміністративні райони – Гонконг і Макао. А Китайська Республіка, відома як Тайвань, визнає себе незалежною від Китаю. Свою столицю та адміністрацію на Тайвані заснували в 1949 році, коли Комуністична партія взяла під контроль материкову частину, а опозиційні до них сили відступили на Тайвань і заснували там свою владу.

Континентальний Китай і Тайвань дотримуються принципу «одного Китаю»: кожен вважає себе єдиним справжнім Китаєм, а свого суперника – тимчасово непідконтрольною територією. Щоб установити дипломатичні відносини з КНР, інші країни мають розірвати дипломатичні відносини з Китайською Республікою – і навпаки.

Нині Тайвань має офіційні дипломатичні відносини з 15 країнами світу, більшість із яких — у Південній Америці. А втім, невизнаний статус Тайваню не заважає регіону займатися торгівлею з іншими країнами. Також у частині країн Тайвань має культурні представництва, які де-факто є посольствами.

США скасували дипломатичне визнання Тайваню на користь КНР у 1979 році. Відтоді Сполучені Штати не підтримують дипломатичні відносини з Тайванем, але зобов’язуються забезпечувати захищеність острова від зовнішніх загроз – зокрема постачають острову зброю та військову техніку. Менше з тим, президент США Джо Байден заявляв, що має намір підтримувати Тайвань.