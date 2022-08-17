У Росії проведуть спільні навчання з Китаєм та ще кількома країнами

Росія та Китай проведуть спільні військові навчання у яких також візьму участь Індія, Білорусь, Монголія та Таджикистан. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на Міністерство оборони Китаю.

Так, у середу, 17 серпня, у Міноборони Китаю заявили, що відправлять своїх військових до Росії для спільних військових навчань. У них візьмуть участь й інші країни, зокрема йдеться про Індію, Білорусь, Монголію та Таджикистан.

Китай наголосив, що навчання «не пов’язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією» і є частиною двосторонньої річної угоди про співпрацю.

«Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці», – йдеться у заяві Міноборони.