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У Росії проведуть спільні навчання з Китаєм та ще кількома країнами

Анастасія Диняк

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Росія та Китай проведуть спільні військові навчання у яких також візьму участь Індія, Білорусь, Монголія та Таджикистан. Про це пише «Радіо Свобода» з посиланням на Міністерство оборони Китаю.

Так, у середу, 17 серпня, у Міноборони Китаю заявили, що відправлять своїх військових до Росії для спільних військових навчань. У них візьмуть участь й інші країни, зокрема йдеться про Індію, Білорусь, Монголію та Таджикистан.

Китай наголосив, що навчання «не пов’язані з поточною міжнародною та регіональною ситуацією» і є частиною двосторонньої річної угоди про співпрацю.

«Метою є поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва з арміями країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної взаємодії між сторонами-учасницями та посилення спроможності реагувати на різноманітні загрози безпеці», – йдеться у заяві Міноборони.

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