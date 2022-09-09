На Херсонщині ЗСУ знову били по ворожих переправах

Українські військові продовжують тримати вогневий контроль над переправами окупантів на Херсонщині. За останню добу ворог позбувся понтонної переправи у районі Дар’ївки та мосту у районі Нової Каховки. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Так, протягом доби українська авіація на півдні завдала два удари по ворожих позиціях, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 170 вогневих завдань.

Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та техніки російських окупантів, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст в районі Нової Каховки.

За попередніми даними, втрати рашистів становлять 11 військових, два танки Т-80, бойові машини десанту та два самохідні гармати «Піон».

Загалом ситуацію в регіоні українські військові називають складною, але контрольованою. Сили оборони продовжують вести активні дії на Херсонському напрямку. Тривають бої, аби покращення лінію фронту.

«Ворог оновні зусилля зосередив на утриманні займаних рубежів. Проводить перегруповання, вишукує можливості для налагодження логістичного забезпечення підрозділів, активізує повітряну розвідку», – йдеться в повідомленні.

Водночас російська армія продовжує обстрілювати населені пункти на півдні України. Так, у ніч на 9 вересня завдано ракетного удару зі системи С-300 по цивільній інфраструктурі Баштанського району Миколаївщини. Пошкоджено два сільськогосподарських підприємства, приватні обійстя, лінії електропередач. Постраждалих нема.

Окупаційні війська вкотре накрили вогнем артилерії Нікопольський район. Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди.

В акваторії Чорного моря противник тримає напоготові три ракетоносії із 24 крилатими ракетами «Калібр». Імовірність нанесення ракетних ударів як з моря, так і з повітря, і з окупованого суходолу залишається надзвичайно високою. Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, ще наприкінці серпня українські військові за допомогою HIMARS зруйнували всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму.

Дар’івський, Новокаховський (біля Каховської ГЕС) та Антонівський автомобільний і залізничний мости російські війська використовували для перекидання техніки, боєприпасів і продовольства у тимчасово окуповані райони Херсонщини. Бити по них ЗСУ почали ще в липні й остаточно добили на початку вересня.

Тому окупанти почали прокладати понтонні переправи, перевозити все необхідне баржами, але все це ЗСУ тримають своїм регулярним вогневим контролем.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.