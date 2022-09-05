Переправи у районі Херсона знищені, ворог не може перекидати війська, – Генштаб

Українські військові вивели з ладу переправи у районі Херсона, відтак окупанти не можуть перекидати свої війська через Дніпро. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 5 вересня.

«Успішні дії Сил оборони призвели до виведення з ладу переправ в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро», – вказано у повідомленні.

Разом із тим речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час пресконференції розповіла, що всі стратегічні мости на Херсонщині ЗСУ пошкодили настільки, що їх неможливо використовувати.

Тому окупанти взялись влаштовувати поромні, понтонні та баржові переправи. Три такі об’єкти (про які, вочевидь, каже Генштаб) наші військові вже знищили.

Також Генштаб додає, що в Херсоні ліквідовано більше 30 російських вояків та три танки. У районі Антонівського мосту і переправи знищено ворожий зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок.

Нагадаємо, українські військові за допомогою систем HIMARS поступово знищили або суттєво пошкодили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму. Також ЗСУ ліквідували понтонну переправу через Дніпро, яку ворог прокладав у районі села Львове.

2 вересня в ЗСУ заявили, що українські захисники зуміли призупинити ворожу логістику на півдні, тож окупанти матимуть проблеми із боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.

Додамо, що 4 вересня президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні повідомив про деокупацію двох сіл на півдні України та одного – на Донеччині. Одним із них, як уточнили в Офісі президента, є село Високопілля на Херсонщині.

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