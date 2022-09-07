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На Херсонщині розгромили баржу з окупантами і технікою на борту

Наталя Дуляба

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У середу, 7 вересня, на Херсонщині українські військові вдарили по ворожій баржі у районі Голої Пристані, що на лівому березі Дніпра. В той момент на ній перебували окупанти та їхня техніка. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані ЗСУ знищили баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Підтверджені втрати рашистів складають 30 військових та дві бойові машини піхоти.

Водночас в Оперативному командуванні «Південь» додають, що вогневий контроль, який тримають ЗСУ над Каховським мостом, не дозволяє ворогу його відремонтувати.

Крім того, на Херсонщині сили української ППО збили російський гелікоптер Ка-52, відомий як «Алігатор». Також окупанти позбулися ще одного складу боєприпасів у Бериславському районі.

«Підрозділи Сил оборони продовжують позиційні бої та методично завдають ворогу втрат у логістиці та управлінській діяльності, чим суттєво деморалізують особовий склад окупаційних військ», – додають захисники півдня України.

Загалом ситуацію в регіоні вони називають стабільно напруженою. але повністю контрольованою.

російські окупаційні війська зі свого боку намагаються утримувати займані рубежі, завдають ракетно-артилерійських та авіаційних ударів як по позиціях ЗСУ, так і по мирних населених пунктах.

Корабельне угруповання ворога у Чорному морі тримає напоготові до застосування 16 крилатих ракет типу «Калібр». Тому українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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