Ворог не може перекидати свою техніку Антонівським і Дар’ївським мостами, – ЗСУ

Після нанесених ударів російські окупанти більше не можуть перекидати свою військову техніку через Антонівський і Дар’ївський мости на Херсонщині. Про це йдеться у зведенні Оперативного командування «Південь» у Facebook.

«Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє ворогу їх використовувати для пересування своєї важкої техніки», – вказано у повідомленні.

Зазначимо, що Дар’ївський міст розташований у селі Дар’ївка Херсонської області і пролягає над річкою Інгулець. Востаннє українські військові вдарили по ньому 26 серпня, після чого вдалося зупинити його експлуатацію.

Цей міст російські війська використовували для перекидання техніки у тимчасово окуповані райони Херсонщини. Бити по ньому ЗСУ почали ще з кінця липня і дотепер тримають під своїм вогневим контролем.

Антонівський міст з’єднує Херсон із лівобережжям. Українська армія почала атакувати його з 19 липня і досі регулярно завдає нових ударів, аби окупанти не могли його повноцінно відновити.

Через значні пошкодження загарбники вирішили поруч прокласти понтонну переправу, але вона, на думку британської розвідки, буде досить легкою здобиччю для ЗСУ.

Суттєве пошкодження Антонівського мосту – важливий крок на шляху до деокупації Херсона. Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко вважає, що Україна зможе деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни вже до кінця цього року.

Додамо, що наразі на Херсонщині деокупували 53 населені пункти. Але повертатися у звільнені села і містечка ще небезпечно, адже російські війська регулярно їх обстрілюють.

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