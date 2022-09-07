Скандальний забудовник скверу Гідності через суд спробував «відвоювати» свій МАФ

У середу, 7 вересня, міська комісія ТЕБ і НС повторно прийняла рішення про демонтаж самовільно спорудженого двоповерхового МАФу у сквері Гідності на Сихові, бо його власник вирішив скасувати попереднє рішення через суд. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Йдеться про двоповерховий МАФ, який самовільно розбудували на місці колишнього кафе «Тераса» у сквері Гідності на просп. Червоної Калини, 109, а потім узаконили через суд.

31 серпня на місці відбулось виїзне засідання комісії ТЕБ і НС, яка вирішила демонтувати споруду. Зробити це мали протягом двох днів силами або самого власника, або мерії. Втім розбирати МАФ почали із запізненням – лише 5 вересня.

Зауважимо, що під час цього засідання комісії ТЕБ і НС був присутній власник, ФОП Володимир Кульчицький, який чинив постійний тиск на присутніх, аби двоповерховий самобуд не зносили.

Тепер, як з’ясувалось, він вирішив обійти рішення комісії, призупинивши у суді його дію, а також дію скасованих ще у 2014 році містобудівних умов та обмежень на зведення торгового центру у сквері Гідності.

«Під час нового засідання 7 вересня комісія ТЕБ і НС одноголосно поновила рішення про демонтаж об’єкту, адже споруда, що зводилась із великих скляних панелей у зоні, відведеній під рекреацію, продовжує нести загрозу для відвідувачів скверу», – кажуть у мерії.

До слова, в Сихівську адміністрацію надходило чимало звернень щодо цього самобуду, зокрема від керівництва школи №98 та батьків учнів.

«До Сихівської райадміністрації неодноразово звертались мешканці, а також надійшло звернення від керівництва 98 школи, яка розташована біля скверу Гідності, щодо споруди, яка несе небезпеку для людей, особливо для діток, які там проводять свій вільний час. Також вже розпочався навчальний процес, а ми говоримо про головну алею та вхід до школи. Тому звернення щодо ліквідації цієї аварійної ситуації було повторно скеровано на розгляд комісії ТЕБ та НС», – розповіла очільниця Сихівської райадміністрації Галина Гладяк.

Нагадаємо, власником двоповерхового самобуду серед скверу Гідності на Сихові є фізична особа-підприємець Володимир Кульчицький, який є власником колишнього кафе «Тераса».

Ще у 2014 році у нього закінчився дозвіл на розміщення літнього майданчика, однак він продовжував працювати незаконно. Сихівська райадміністрація зафіксувала порушення і зобов’язала через суд демонтувати майданчик. Навесні підприємець знову отримав від мерії дозвіл на монтаж літнього майданчика попри рішення суду.

Крім того, у 2013 році цей ФОП отримав від департаменту містобудування містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового комплексу зі знесенням будівлі кафе, але у 2014 році виконком ці містобудівні умови скасував.

У 2020 році Львівська міська рада не продовжила договір оренди ділянки площею 0,06 га під кафе на наступні 10 років. Однак і рішення про непродовження договору оренди, і рішення виконкому про скасування містобудівних умов ФОП оскаржив у суді.

Після рішень суду влітку 2022 року підприємець почав будувати на місці критого літнього майданчика і самого кафе торговий центр.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ФОП Володимир Кульчицький зареєстрований у Львові і займається орендою приміщень.

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