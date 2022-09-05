Після скандалу самобуд у сквері Гідності таки почали розбирати

Хоч і з запізненням, але двоповерховий самобуд посеред скверу Гідності на Сихові власник таки почав демонтовувати. Про це 5 вересня повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у своєму Facebook.

«Крига скресла. Першу частину конструкції в сквері Гідності почали розбирати. Силами власниками конструкції. Далі буде», – написав він.

Зазначимо, йдеться про двоповерховий МАФ, який самовільно розбудували на місці колишнього кафе «Тераса» у сквері Гідності на просп. Червоної Калини, 109, а потім узаконили через суд.

31 серпня на місці відбулось виїзне засідання комісії ТЕБ і НС, яка вирішила демонтувати споруду. Зробити це мали протягом двох днів силами або самого власника, або мерії. Розбирати МАФ почали із запізненням – лише 5 вересня.

Зауважимо, що під час засідання комісії ТЕБ і НС був присутній власник, який чинив постійний тиск на присутніх, аби двоповерховий самобуд не зносили.

Власником самобуду є фізична особа-підприємець Володимир Кульчицький, який є власником колишнього кафе «Тераса». Ще у 2014 році у нього закінчився дозвіл на розміщення літнього майданчика, однак він продовжував працювати незаконно. Сихівська райадміністрація зафіксувала порушення і зобов’язала через суд демонтувати майданчик. Навесні підприємець знову отримав від мерії дозвіл на монтаж літнього майданчика попри рішення суду.

Крім того, у 2013 році цей ФОП отримав від департаменту містобудування містобудівні умови та обмеження на будівництво торгового комплексу зі знесенням будівлі кафе, але у 2014 році виконком ці містобудівні умови скасував.

У 2020 році Львівська міська рада не продовжила договір оренди ділянки площею 0,06 га під кафе на наступні 10 років. Однак і рішення про непродовження договору оренди, і рішення виконкому про скасування містобудівних умов ФОП оскаржив у суді.

Після рішень суду влітку 2022 року підприємець почав будувати на місці критого літнього майданчика і самого кафе торговий центр.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ФОП Володимир Кульчицький зареєстрований у Львові і займається орендою приміщень.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівський портал, Андрій Москаленко