Львівські десантники збили ще один ворожий вертоліт

Бійці львівської «вісімдесятки» збили ще один російський ударний вертоліт Мі-24. Про це йдеться на сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

У середу, 7 вересня, львівські десантники, крім ворожих штурмовиків Су-25 «Грач», збили також й ударний вертоліт Мі-24. Разом із десантниками із Січеславської бригади це їхнє третє повітряне судно, збите за день.

«Це українське небо! І ворожій авіації тут не місце», – кажуть львівські десантники.

Загалом за час повномасштабного вторгнення росії підрозділи протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади збили вже 15 повітряних засобів ворога. Серед них – чотири літаки, чотири вертольоти, два безпілотники і п’ять крилатих ракет.

Нагадаємо, за останні п’ять днів ЗСУ збили вже чотири ворожі гелікоптери Ка-52 на Донбасі, на Миколаївщині, точне місце «полювання» на ще одного «Алігатора» наразі не вказують, а також на Херсонщині. Крім того, список втрат авіації рф за це час поповнили три штурмовики Су-25 «Грач».

Загалом за понад пів року повномасштабної війни в Україні росія втратила 237 своїх літаків, 208 вертольотів, 880 безпілотників та низку іншої військової техніки Детальніше читайте за цим посиланням.

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