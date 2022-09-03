На Донбасі збили російського «Алігатора»

У суботу, 3 вересня, у небі над Донбасом українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52, відомий також як «Алігатор». Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил у Facebook.

Так, близько 10:30 год. на Донеччині наші зенітно-ракетні підрозділи знищили черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 та безпілотний літальний апарат «Форпост».

Зазначимо, що вартість гелікоптера Ка-52, який також називають «Алігатор», оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Загалом за понад пів року повномасштабної війни, яку веде рф, ЗСУ знищили 205 російських вертольотів, 235 літаків, 864 безпілотники та понад 49 тисяч військових окупантів.

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Фото умовне, взяте з відкритих джерел