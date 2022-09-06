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На Миколаївщині збили російський вертоліт

Наталя Дуляба

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Українські військові на Миколаївщині збили ворожий гелікоптер Ка-52 під час того, як російські окупанти намагались атакувати. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Ще одного свого вертольота Ка-52, який також називають «Алігатор», російські окупаційні війська позбулися на Миколаївщині в понеділок, 5 вересня. У районі Новогригорівки вони намагались атакувати позиції ЗСУ, натомість втратили свій гелікоптер.

«В районі Новогригорівки під час спроби атакувати наші позиції було відкрито вогонь на ураження і знищено ударний ворожий гелікоптер Ка-52», – кажуть наші військові.

Зазначимо, що вартість гелікоптера Ка-52 оцінюють у понад 15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, останнього російського «Алігатора» ЗСУ «вполювали» 3 вересня у небі над Донбасом.

Загалом за понад пів року війни, яку почала рф, українські військові загалом збили 206 російських гелікоптерів та 236 літаків.

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