ОСТАННІ НОВИНИ

Українські десантники з «Ігли» збили два ворожі штурмовики

Наталя Дуляба

|

У середу, 7 серпня, українські десантники «вполювали» два штурмовики окупантів Су-25 «Грач». Про це йдеться на сторінці Десантно-штурмових військ у Facebook.

Філігранно попрацювали львівські десантники з 80 бригади та бійці 25 повітряно-десантної Січеславської бригади в одному з районів виконання завдань.

Два російські штурмовики Су-25 «Грач» наші військові «приземлили» за допомогою радянського переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», що демонструє рівень майстерності українських захисників.

На відео – десантник львівської «вісімдесятки» влучає у ворожого «Грача»:

Зауважимо, вартість російського літака Су-25 становить близько 11 мільйонів доларів. Напередодні окупанти втратили черговий такий свій штурмовик на півдні України.

Нагадаємо, за останні п’ять днів ЗСУ збили вже чотири ворожі гелікоптери Ка-52 на Донбасіна Миколаївщині, точне місце «полювання» на ще одного «Алігатора» наразі не вказують, а також на Херсонщині.

Загалом за понад пів року повномасштабної війни в Україні росія втратила 237 своїх літаків, 208 вертольотів, 880 безпілотників та низку іншої військової техніки Детальніше читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Нардепи просувають антиукраїнський закон «Про медіа»

Верховна Рада України у першому читанні підтримала скандальний закон «Про медіа» №2693-д, у якому ряд положень суттєво п...

Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

всі статті
Львівський портал