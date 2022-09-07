Українські десантники з «Ігли» збили два ворожі штурмовики

У середу, 7 серпня, українські десантники «вполювали» два штурмовики окупантів Су-25 «Грач». Про це йдеться на сторінці Десантно-штурмових військ у Facebook.

Філігранно попрацювали львівські десантники з 80 бригади та бійці 25 повітряно-десантної Січеславської бригади в одному з районів виконання завдань.

Два російські штурмовики Су-25 «Грач» наші військові «приземлили» за допомогою радянського переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», що демонструє рівень майстерності українських захисників.

На відео – десантник львівської «вісімдесятки» влучає у ворожого «Грача»:

Зауважимо, вартість російського літака Су-25 становить близько 11 мільйонів доларів. Напередодні окупанти втратили черговий такий свій штурмовик на півдні України.

Нагадаємо, за останні п’ять днів ЗСУ збили вже чотири ворожі гелікоптери Ка-52 на Донбасі, на Миколаївщині, точне місце «полювання» на ще одного «Алігатора» наразі не вказують, а також на Херсонщині.

Загалом за понад пів року повномасштабної війни в Україні росія втратила 237 своїх літаків, 208 вертольотів, 880 безпілотників та низку іншої військової техніки Детальніше читайте за цим посиланням.

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