Єврокомісія повністю зупинила спрощений візовий режим для росіян

Єврокомісія затвердила рішення щодо повної зупинку дії угоди про спрощення візового режиму для громадян РФ з 12 вересня. Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Так, у вівторок, 6 вересня, відповідна заява з’явилася на офіційному сайті Єврокомісії.

«Сьогодні комісія пропонує повністю призупинити дію угоди ЄС про спрощення візового режиму з Росією. Така країна, як Росія, яка веде агресивну війну, не повинна претендувати на спрощення візового режиму до тих пір, поки вона продовжує проводити свою деструктивну зовнішню політику і військову агресію щодо України», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Європейський Союз не дійшов до одноголосного рішення щодо заборони видачі туристичних віз громадянам РФ. Натомість ЄС призупинив дію угоди з Росією про спрощений візовий режим.

Раніше було відомо, що Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія активно виступають за повне припинення видачі віз громадянам Росії в ЄС. Депутати від польської партії «Право і справедливість» вже підготували проєкт постанови Сейму про припинення видачі віз росіянам.

Натомість Німеччина, залежні від туризму країни Південної Європи й топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель виступили проти такого кроку.

Уряди Німеччини і Франції спільно виступили проти того, аби всім росіянам перестали видавати візи на в’їзд у Євросоюз.

Зазначимо, саме Німеччина запропонувала призупинити спрощений візовий режим для громадян РФ замість припинення їх видачі.