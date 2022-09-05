За вибух боєприпасу в Чернігові відповідатимуть двоє військових

Правоохоронці повідомили про підозру двох військових, які причетні до вибуху на виставці боєприпасів в Чернігові. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Так, двох військових підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю.
«За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (частина 2 статті 414 КК України)», – йдеться у повідомленні.
Їм може загрожувати до десяти років за ґратами. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Раніше про затримання повідомляв президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, на виставці боєприпасів у центрі Чернігова вибухнув один зі снарядів, внаслідок чого постраждали троє дітей та двоє дорослих.
Водночас у мерії Чернігова заявляють: жодних дозволів на проведення виставки боєприпасів вони не надавали і навіть не знали, що запланований такий захід.
Згодом в Офісі генпрокурора додали, що зброю і боєприпаси мешканцям Чернігова показували бійці територіальної оборони. Під час демонстрації один із боєприпасів здетонував, внаслідок чого було травмовано п’ятьох людей, четверо із яких – діти віком від 2 до 12 років. Всіх їх госпіталізували.
Стан дворічного хлопчика, який найбільше постраждав під час вибуху, залишається стабільно важким. Дитину оперували майже сім годин.
Згодом кількість постраждалих зросла до 15 людей. Серед них – восьмеро дітей віком від 2 до 14 років, шестеро цивільних та один військовий.
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Анастасія Диняк