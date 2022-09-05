За вибух боєприпасу в Чернігові відповідатимуть двоє військових

Правоохоронці повідомили про підозру двох військових, які причетні до вибуху на виставці боєприпасів в Чернігові. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Так, двох військових підозрюють у порушенні правил поводження зі зброєю.

«За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону повідомлено про підозру двом військовослужбовцям за фактом порушення правил поводження зі зброєю (частина 2 статті 414 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Їм може загрожувати до десяти років за ґратами. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Раніше про затримання повідомляв президент України Володимир Зеленський.