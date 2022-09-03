На виставці в Чернігові вибухнув боєприпас: п’ятеро поранених

На виставці боєприпасів у центрі Чернігова вибухнув один зі снарядів, внаслідок чого постраждали троє дітей та двоє дорослих. Про це йдеться на сторінці Чернігівської міськради у Facebook.

Випадок стався у суботу, 3 вересня, біля обласного художнього музею ім. Галагана, що в центральній частині Чернігова. Тут діяла виставка боєприпасів.

Під час заходу один із боєприпасів здетонував, попередньо встановлено, що це був попередньо це був протитанковий снаряд. Він поранив трьох дітей та двох дорослих.

«Трьох неповнолітніх дітей та двох дорослих оглянули медики, надали всю необхідну допомогу. Далі за їхнім станом здоров’я стежитимуть амбулаторно. Ще одна 2-річна дитина госпіталізована в важкому стані», – йдеться у повідомленні.

Водночас у мерії Чернігова заявляють: жодних дозволів на проведення виставки боєприпасів вони не надавали і навіть не знали, що запланований такий захід.

Згодом в Офісі генпрокурора додали, що зброю і боєприпаси мешканцям Чернігова показували бійці територіальної оборони. Під час демонстрації один із боєприпасів здетонував, внаслідок чого було травмовано п’ятьох людей, четверо із яких – діти віком від 2 до 12 років. Всіх із госпіталізували.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю). Наразі правоохоронці вилучають зброю і боєприпаси з виставки, допитують свідків. Вирішується питання про затриманих підозрюваних.

Як водночас пише Суспільне, на виставці 10-річний хлопчик тримав РПГ і натиснув на курок, внаслідок чого зброя спрацювала. Дитину оглушило, він із мамою та 12-річним братом перебуває у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одну дитину забрали в реанімацію.

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Фото: Чернігівська міська рада, Суспільне, Офіс генпрокурора