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Кількість постраждалих від вибуху боєприпасу в Чернігові зросла

Анастасія Диняк

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Кількість травмованих унаслідок вибуху на виставці боєприпасів у центрі Чернігова зросла до 15 людей. Про це повідомив начальник ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, пише Суспільне.

Так, протягом неділі, 4 вересня, до лікарень звернулися ще кілька людей, які постраждали унаслідок вибуху. Серед них – восьмеро дітей віком від 2 до 14 років, шестеро цивільних та один військовий. Наразі двоє дітей знаходяться у дитячій лікарні, а військовослужбовець – у військовому шпиталі.

Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, на виставці боєприпасів у центрі Чернігова вибухнув один зі снарядів, внаслідок чого постраждали троє дітей та двоє дорослих.

Водночас у мерії Чернігова заявляють: жодних дозволів на проведення виставки боєприпасів вони не надавали і навіть не знали, що запланований такий захід.

Згодом в Офісі генпрокурора додали, що зброю і боєприпаси мешканцям Чернігова показували бійці територіальної оборони. Під час демонстрації один із боєприпасів здетонував, внаслідок чого було травмовано п’ятьох людей, четверо із яких – діти віком від 2 до 12 років. Всіх їх госпіталізували.

Стан дворічного хлопчика, який найбільше постраждав під час вибуху, залишається стабільно важким. Дитину оперували майже сім годин.

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