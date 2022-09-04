Правоохоронці затримали причетних до вибуху боєприпасу в Чернігові

Правоохоронці затримали двох осіб, які причетні до вибуху на виставці боєприпасів у центрі Чернігова, де постраждали щонайменше 15 людей. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Так, за даними президента, затримали особу, яка дала наказ доставити боєприпаси на виставку та особу, яка дозволила взяти зброю до рук дитині.

Зеленський наголосив на тому, що правоохоронні органи мають контролювати, аби в подальшому зброя не опинялася в вільному та публічному доступі.

Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, на виставці боєприпасів у центрі Чернігова вибухнув один зі снарядів, внаслідок чого постраждали троє дітей та двоє дорослих.

Водночас у мерії Чернігова заявляють: жодних дозволів на проведення виставки боєприпасів вони не надавали і навіть не знали, що запланований такий захід.

Згодом в Офісі генпрокурора додали, що зброю і боєприпаси мешканцям Чернігова показували бійці територіальної оборони. Під час демонстрації один із боєприпасів здетонував, внаслідок чого було травмовано п’ятьох людей, четверо із яких – діти віком від 2 до 12 років. Всіх їх госпіталізували.

Стан дворічного хлопчика, який найбільше постраждав під час вибуху, залишається стабільно важким. Дитину оперували майже сім годин.

Згодом кількість постраждалих зросла до 15 людей. Серед них – восьмеро дітей віком від 2 до 14 років, шестеро цивільних та один військовий.