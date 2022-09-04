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Вибух у Чернігівщині: дворічний хлопчик у реанімації

Анастасія Диняк

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Лікарі майже сім годин оперували дитину, яка постраждала унаслідок вибуху на виставці боєприпасів у центрі Чернігова. Наразі дитина в реанімації. Про це пише Суспільне.

Так, за словами в.о. генерального директора дитячої обласної лікарні Тетяни Лебедєвої, стан дворічного хлопчика, який найбільше постраждав під час вибуху, залишається стабільно важким. Дитину оперували майже сім годин.

«Проведено комп’ютерно-томографічне дослідження мозку. Сьогодні, 4 вересня, зібрався консиліум з лікарів спеціалістів хірургічного, офтальмологічного профілю. Дитина зараз перебуває в реанімаційному відділенні», – розповіла вона.

Лєбєдєва додалв, що лікарі роблять усе можливе, щоб дитина вийшла зі стану медикаментозного сну, аби потім їй було проведено подальше лікування.

Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, на виставці боєприпасів у центрі Чернігова вибухнув один зі снарядів, внаслідок чого постраждали троє дітей та двоє дорослих.

Водночас у мерії Чернігова заявляють: жодних дозволів на проведення виставки боєприпасів вони не надавали і навіть не знали, що запланований такий захід.

Згодом в Офісі генпрокурора додали, що зброю і боєприпаси мешканцям Чернігова показували бійці територіальної оборони. Під час демонстрації один із боєприпасів здетонував, внаслідок чого було травмовано п’ятьох людей, четверо із яких – діти віком від 2 до 12 років. Всіх із госпіталізували.

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