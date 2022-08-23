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Із Криму росія випустила по Україні 750 ракет, – Зеленський

Наталя Дуляба

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За пів року повномасштабної війни російські окупаційні війська випустили із Криму по території України вже 750 ракет. Про це 23 серпня повідомив президент Володимир Зеленський під час онлайн-саміту Кримської платформи.

«З 24 лютого з окупованого Криму по наших містах і громадах було запущено 750 різних крилатих ракет. Вони знищили щонайменше сотні цивільних об’єктів: школи, університети, звичайні житлові будинки, лікарні. І тому відновлення контролю України над півостровом Крим стане найбільшим антивоєнним кроком у Європі», – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що російська федерація, окупувавши український Крим, влаштувала терор проти кримськотатарського народу, масштабні репресії кримської мусульманської громади. А сам півострів перетворила на «депресивний регіон із височезними парканами, колючим дротом і беззаконням, на зону екологічного лиха і воєнний плацдарм для своєї агресії».

Однак президент наголосив, що Україна повернеться у Крим, щоб «виправити все те, що наробили окупанти».

«З Криму все почалося, Кримом і завершиться», – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні вже більше 3000 ракет. Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об’єкту, решта 19 – влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети.

За підрахунками Forbes, на один день війни в Україні росія витрачає близько 400 мільйонів доларів. Найбільші витрати йдуть саме на ракети і снаряди. Детальніше про воєнні витрати кремля читайте за цим посиланням.

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