ЗСУ вдарили по 13 пунктах управління окупантів на Херсонщині

За добу 29 серпня українські військові завдали ударів по 13 пунктах управління окупантів у Херсонській області, а також атакували їхню систему протиповітряної оборони й три склади з боєприпасами. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

Так, у ніч на 29 серпня артилерійські підрозділи ЗСУ вразили 13 пунктів управління ворога, що розташовані Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

Також знищено три склади боєприпасів противника у Берислава, Високопілля, Антонівки, а також понтонну переправу через Дніпро, яку окупанти прокладали в районі села Львове.

Водночас українські військові нанесли шість авіаударів по позиціях протиповітряної оборони рашистів.

Попередньо відомо про такі втрати російських загарбників:

82 військових,

зенітно-ракетна система С-300,

2 танки Т-72,

11 гаубиць «Мста-Б»,

3 реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган»,

важка вогнеметна система «Сонцепьок»,

самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С»,

самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С»,

120 мм мобільний міномет,

самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С»,

протитанкова керована ракета,

6 одиниць броньованої техніки.

Загалом ситуацію на півдні України військові оцінюють як стабільно напружену. рашисти продовжують бойові дії на тактичному рівні, намагаються проводити ротацію підрозділів. Масовано обстрілюють Миколаїв, Нікополь та інші населені пункти Миколаївської, Дніпропетровської областей.

Минулої доби ворожа авіація атакувала позиції ЗСУ п’ять разів, але успіху не мала.

В штормовому Чорному морі продовжують маневрувати 13 російських кораблів та катерів вздовж Криму в бік новоросійська. Напоготові окупанти тримають три надводні ракетоносії, споряджені 24 «Калібрами».

Нагадаємо, напередодні українські військові зуміли прорвати першу лінію оборони рашистів на окупованій Херсонщині. 109 полк так званої «ДНР» змушений був утікати.

В Генштабі цю ситуацію ще не коментують. Водночас начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні. Також вона наголосила на тому, що для виконання завдань українській армії потрібна тиша і закликала українців не заважати військовим.

В Офісі президента теж настирливо просять громадян не публікувати жодної інформації про роботу ЗСУ на Херсонщині до того, як це зроблять Генштаб чи Міноборони. Особливо дотримуватись цієї рекомендації просять політиків, військових експертів і лідерів думок.

Додамо, що українські військові за допомогою систем HIMARS знищили всі великі мости на Херсонщині і таким чином відрізали окупантів від поставок зброї, техніки й продовольства з Криму.

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