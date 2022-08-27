У Повітряних Силах анонсують посилення ППО, але без дат

Українську систему протиповітряної оборони посилять комплекси NASAMS та IRIS, однак називати терміни постачання озброєння не можна. Про це пише Суспільне із посиланням на речника командування Повітряних Сил Юрія Ігната.

«Не можу дати відповіді щодо термінів постачання озброєння, про яке оголошено 24 серпня західними партнерами (NASAMS та ін., – ред). Робота йде, чуємо заяви політиків західних країн. Наше військово-політичне керівництво буде озвучувати терміни», – сказав він.

Ігнат наголосив, що зараз терміни таких поставок не можна оприлюднювати. Але він підтвердив, що українську ППО посилять зенітно-ракетними комплексами NASAMS та IRIS.

«Це невеликої дальності дії комплекси, але це є сучасні радари, ракети, які зможуть допомогти нам краще захищати наше небо від ворожої авіації та крилатих ракет», – прокоментував Юрій Ігнат.

ЗРК NASAMS

За його словами, щоб навчитись користуватись такими системами ППО потрібно багато часу. Втім українські військові мають впоратись за вдвічі менші терміни. Вони вже вивчають теоретичну частину з користування західним озброєнням.

«На відповідні системи задокументовано, скільки потрібно годин, щоб опанувати ту чи іншу техніку. Але, враховуючи умови бойових дій, ці терміни будуть скорочені щонайменше вдвічі. Щойно ці системи будуть у нас, вони в найкоротші терміни ставатимуть на бойове чергування», – пояснив речник Повітряних Сил.

IRIS-Т

Ігнат зазначив, що українські пілоти мріють «пересісти на “іномарки”» і сподіваються, що західні партнери нададуть Україні сучасні авіаційні платформи.

«Це сучасні винищувачі з потужними радарами, ракетами, які доповнять систему ППО. Наші пілоти мріють пересісти на “іномарки”, опанувати їх та вигнати окупантів з нашої землі. Окупанти теж цього бояться. Розуміють, що ті літаки будуть переважати їхні Су-35, Су-30, Су-34. Тоді їм буде дуже важко боротися з нами і в повітрі, і на землі», – підкреслив Юрій Ігнат.

Він також додав, що опановувати польоти на західних літаках українські пілоти почнуть після того, як буде ухвалене рішення про їхню передачу Україні.

Як повідомляв Львівський портал, шість додаткових ракетних комплексів NASAMS та низку іншої техніки Україна отримає у межах нового, найбільшого пакету військової допомоги від США, обсяг якого сягає майже 3 млрд доларів. Його анонсував президент Джо Байден на День Незалежності України.

Щодо системи IRIS-T, то раніше Німеччина обіцяла її доставити восени.

Також у Пентагоні нещодавно заявили, що обговорюють передачу Україні американських винищувачів, але цей процес займе роки. Разом із тим США виділили фінансування на навчання українських пілотів. Попередньо було відомо, що наших льотчиків вчитимуть опановувати літаки F-15 і F-16.

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