Байден оголосив про надання Україні найбільшого пакету військової допомоги

24 серпня, у День Незалежності України, президент США Джо Байден оголосив про надання нового, найбільшого пакету військової допомоги Україні на 2,98 мільярда доларів. Про це пише Укрінформ.

«США віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У межах цього зобов’язання я з гордістю оголошую про наш найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів на зброю та обладнання, які будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні. Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, боєприпаси, безпілотники та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі», – заявив Джо Байден.

Президент США додав, що за останні пів року українці надихнули світ своєю надзвичайною мужністю та відданістю свободі.

«Вони рішуче протистояли повномасштабному вторгненню росії в Україну. І сьогодні – це не лише свято минулого, але й гучне підтвердження того, що Україна з гордістю залишатиметься суверенною та незалежною державою», – додав він.

Байден також зазначив: знає, що цей День Незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, а також чимало інших людей стали жертвами російських звірств і нападів.

«Проте шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік незалежності. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо поруч з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує автократією, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей усюди», – наголосив глава Білого дому.

Як повідомляв Львівський портал, із початку повномасштабного вторгнення росії США надали Україні вже 17 пакетів військової допомоги. Останній, вісімнадцятий, анонсували на початку серпня. На нього американці витратять близько 800 мільйонів доларів.

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