У Пентагоні пояснили, чому США не передають Україні винищувачі

Питання про передачу Україні американських винищувачів обговорюється, але на це підуть роки. Тому наразі США зосереджені на забезпеченні ефективного використання наявних у ЗСУ літаків. Про це пише Європейська правда, з посиланням на заяву під час брифінгу заступника голови Пентагону Коліна Каля.

Колін Каль наголосив, що поточний пріоритет США – це забезпечення ефективного використання літаків, які вже має Україна.

«Що стосується майбутніх літаків, наприклад, літаків четвертого покоління, навіть якби ми надали їх зараз, вони б прибули лише за кілька років, тому ми зосередилися на тому, що стосується їхніх винищувачів, що їм потрібно для підтримки поточних зусиль з утримання на сході та, можливо, переходу в контрнаступ», – заявив Колін Каль

Заступник голови Пентагону зазначив, що Сполучені Штати Америки уже передали Україні високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM.

«Ми надали українцям ракети HARM, і ми адаптували їх, щоб ними можна було стріляти з МіГ-29. Вони, звичайно, не були призначені для того, щоб стріляти з таких літаків – вони були призначені для наших літаків, але українці останніми тижнями дуже ефективно використовували ракети HARM, щоб знищити російські радіолокаційні системи», – підкреслив заступник голови Пентагону.

Водночас, він зауважив, що переговори про передачі Україні американських винищувачів тривають, однак остаточне рішення ще не ухвалили. За його словами, міністр Оборони США Ллойд Остін доручив своєму офісу працювати із Об’єднаним штабом і Європейським командуванням. А це у свою чергу означає формування майбутньої картини українських збройних сил на середньо- та довгострокову перспективу.

«Це мають бути системи, які Україна сама зможе підтримувати. Але можу вам сказати, що винищувачі залишаються на столі переговорів, просто остаточних рішень щодо цього не прийнято», – сказав Колін Каль.

Нагадаємо, що у День Незалежності України, президент США Джо Байден оголосив про надання нового, найбільшого пакету військової допомоги Україні.

Зокрема, йдеться про військову допомогу на суму близько 2,98 мільярда доларів на зброю та обладнання. За словами Джо Байдена, це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи, боєприпаси, безпілотники та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі.

Як повідомляв Львівський портал, із початку повномасштабного вторгнення росії США надали Україні вже 17 пакетів військової допомоги. Останній, вісімнадцятий, анонсували на початку серпня. На нього американці витратять близько 800 мільйонів доларів.

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