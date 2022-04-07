лукашенко заявив, що теж провів в Україні «спецоперацію»

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що провів на території України спеціальну операцію «зі звільнення білорусів». Про це він сказав під час засідання Ради нацбезпеки Білорусі, пише Українська правда.

«Дійшло до того, що ці негідники почали захоплювати там наших людей, насамперед водіїв автомобілів, які на той час потрапили туди. Заарештували півтори тисячі вагонів, захопили наші автомобілі і до сотні, здається, наших хлопців, які керували цими фурами. Я попереджав українців, що ми змушені будемо провести спеціальну операцію з визволення цих людей. Ми таку спеціальну операцію провели. І всіх наших людей визволили», – заявив лукашенко.

Самопроголошений президент не розповів подробиць, але вирішив подати до державних нагород виконавців цієї операції.

Також самозванець пригрозив Україні, якщо в країні ще залишилися такі водії фур, то Білорусь «відповість по-іншому».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Нагадаємо, у березні на кордоні в межах Волинської області націоналізували 23 вантажівки з росії та білорусі, а також вантаж, що знаходився в них.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.