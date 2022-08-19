США готують новий пакет військової допомоги для України на 800 млн дол.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готує додаткову військову допомогу для України на суму близько 800 мільйонів доларів. І може оголосити про це уже в п’ятницю, 19 серпня. Про це пише Reuters, з посиланням на три анонімні джерела, які ознайомлені з цим питанням.

Відтак Джо Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту передачу надлишкової зброї із запасів США.

Анонімні джерела сказали, що оголошення можуть зробити і наступного тижня. Крім того вони заявили, що вартість пакету військової допомоги також може змінитися.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів після розмови з держсекретарем США Ллойдом Остіном.

Зазначимо, що напередодні міністерство оборони США анонсувало вісімнадцяте виділення військової допомоги, яке погодила адміністрація Джо Байдена.

Новий пакет військової допомоги Україні міститиме зброю, спорядження та додаткові боєприпаси. Загальна вартість допомоги становитиме до мільярда доларів.

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