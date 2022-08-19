ОСТАННІ НОВИНИ

США готують новий пакет військової допомоги для України на 800 млн дол.

Ірина Марчук

|

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готує додаткову військову допомогу для України на суму близько 800 мільйонів доларів. І може оголосити про це уже в п’ятницю, 19 серпня. Про це пише Reuters, з посиланням на три анонімні джерела, які ознайомлені з цим питанням.

Відтак Джо Байден санкціонує допомогу, використовуючи свої повноваження, які дозволяють президенту передачу надлишкової зброї із запасів США.

Анонімні джерела сказали, що оголошення можуть зробити  і наступного тижня. Крім того вони заявили, що вартість пакету військової допомоги також може змінитися.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков анонсував нову безпекову допомогу від Сполучених Штатів після розмови з держсекретарем США Ллойдом Остіном.

Зазначимо, що напередодні міністерство оборони США анонсувало вісімнадцяте виділення військової допомоги, яке погодила адміністрація Джо Байдена.

Новий пакет військової допомоги Україні міститиме зброю, спорядження та додаткові боєприпаси. Загальна вартість допомоги становитиме до мільярда доларів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині
Наталя ДУЛЯБА
Підлеглий Садового, депутат-протеже і тендерна «прокладка»: хто ремонтує гуртожитки на Львівщині

До 1 вересня Львівщина поспішає відремонтувати частину своїх гуртожитків, аби переселити туди зі шкіл і садочків українц...

Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

всі статті
Львівський портал