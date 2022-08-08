США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США анонсувало вісімнадцяте виділення військової допомоги, яке погодила адміністрація Джо Байдена. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.
Так, новий пакет військової допомоги Україні міститиме зброю, спорядження та додаткові боєприпаси. Загальна вартість допомоги становитиме до мільярда доларів.
До пакету, згідно з повідомленням, входять:
- додаткові боєприпаси для реактивних систем HIMARS;
- 75 000 боєприпасів для артилерії калібру 155 міліметрів;
- 20 мінометів 120 міліметрів та 20 тисяч снарядів цього ж калібру;
- боєприпаси для ракетних систем NASAMS;
- 1 тисяча «Джавелінів» та «сотні» протитанкових систем AT4;
- 50 броньованих автомобілів медичної допомоги;
- протипіхотні міни Claymore;
- вибухівка C-4, підривні боєприпаси та обладнання;
- медичні товари, в тому числі набори для надання першої допомоги, бандажі, монітори та інше обладнання.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Анастасія Диняк