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США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Анастасія Диняк

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Міністерство оборони США анонсувало вісімнадцяте виділення військової допомоги, яке погодила адміністрація Джо Байдена. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Так, новий пакет військової допомоги Україні міститиме зброю, спорядження та додаткові боєприпаси. Загальна вартість допомоги становитиме до мільярда доларів.

До пакету, згідно з повідомленням, входять:

  • додаткові боєприпаси для реактивних систем HIMARS;
  • 75 000 боєприпасів для артилерії калібру 155 міліметрів;
  • 20 мінометів 120 міліметрів та 20 тисяч снарядів цього ж калібру;
  • боєприпаси для ракетних систем NASAMS;
  • 1 тисяча «Джавелінів» та «сотні» протитанкових систем AT4;
  • 50 броньованих автомобілів медичної допомоги;
  • протипіхотні міни Claymore;
  • вибухівка C-4, підривні боєприпаси та обладнання;
  • медичні товари, в тому числі набори для надання першої допомоги, бандажі, монітори та інше обладнання.

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