США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Міністерство оборони США анонсувало вісімнадцяте виділення військової допомоги, яке погодила адміністрація Джо Байдена. Про це повідомили у пресслужбі Пентагону.

Так, новий пакет військової допомоги Україні міститиме зброю, спорядження та додаткові боєприпаси. Загальна вартість допомоги становитиме до мільярда доларів.

До пакету, згідно з повідомленням, входять:

додаткові боєприпаси для реактивних систем HIMARS;

75 000 боєприпасів для артилерії калібру 155 міліметрів;

20 мінометів 120 міліметрів та 20 тисяч снарядів цього ж калібру;

боєприпаси для ракетних систем NASAMS;

1 тисяча «Джавелінів» та «сотні» протитанкових систем AT4;

50 броньованих автомобілів медичної допомоги;

протипіхотні міни Claymore;

вибухівка C-4, підривні боєприпаси та обладнання;

медичні товари, в тому числі набори для надання першої допомоги, бандажі, монітори та інше обладнання.