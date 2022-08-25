Опалювальний сезон: у львівських підвалах облаштують пункти обігріву

У Львові до початку опалювального сезону, тобто до 1 жовтня, в укриттях будинків облаштують пункти обігріву, зокрема там встановлять печі-буржуйки. Таке рішення ухвалив 25 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради, передає пресслужба мерії.

Так, члени виконкому підтримали рішення «Про заходи підготовки до опалювального сезону 2022-2023 років в умовах воєнного стану».

Згідно з рішенням, суб’єктам господарювання, керівникам медичних закладів, закладів соціальної інфраструктури, головам (керівникам) ОСББ, ЖБК, управителям, управляючим компаніям, які надають послуги з управління багатоквартирними будинками, а також співвласникам багатоквартирних будинків до 1 жовтня необхідно:

Облаштувати місця для обігріву у підвальних приміщеннях, цокольних поверхах, об’єктах укриття відповідно до вимог ДСНС та забезпечити наявність печей на альтернативному виді палива.

Створити запас такого палива, необхідний для проходження усього осінньо-зимового сезону.

Розмістити план евакуації з приміщень укриттів відповідно до вимог ДСНС на кожному поверсі, дошці оголошень та при вході в укриття.

Виконати роботи з ущільнення віконних та дверних отворів у місцях загального користування у житлових будинках.

Також теплопостачальне підприємство ЛМКП «Львівтеплоенерго» має забезпечити придбання обладнання на альтернативних видах палива (твердопаливні котли), електричні котли, теплові насоси, погодити закупівлю дров для формування резерву альтернативного палива для печей.

Крім того, управління освіти спільно з ректором Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та начальником Головного управління ДСНС у Львівській області мають запровадити уроки енергозбереження та енергоефективності у школах Львівської МТГ, та передбачити, за можливості, встановлення у шкільних укриттях засобів альтернативного опалення – металевих печей із необхідним запасом палива.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові активно закуповують буржуйки, дрова та вугілля, щоб підготуватися до непередбачуваних ситуацій, які можуть виникнути в умовах воєнного стану під час опалювального сезону.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 років в Україні через війну буде найскладнішим за всі часи незалежності. Втім він запевнив, що держава робитиме усе, аби тарифи для населення не змінились.

Окрім того, нещодавно в уряді запевнили, що тарифи на газ і тепло для українців під час війни залишаться незмінними, адже дофінансовувати підприємства теплокомуненерго буде держава.

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